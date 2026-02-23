Da waren die Angriffe auf Schiffe in internationalen Gewässern, die Militärintervention in Venezuela, neue Zölle für Mexiko und Kanada. All das rechtfertigte die US-Regierung mehr oder weniger deutlich mit dem gigantischen Opioid-Problem ihres Landes. In all dem Getöse ging unter, dass diese verheerende Drogenkrise längst eine frappierende Wende genommen hat. Seit Mitte 2023 sterben immer weniger Menschen an einer tödlichen Überdosis.