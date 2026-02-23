Zum Hauptinhalt springen

Opioid-KriseUSA: Warum die Zahl der Fentanyl-Toten drastisch gesunken ist

Lesezeit: 4 Min.

Das Schmerzmittel Fentanyl ist vielfach potenter als Morphium.
Das Schmerzmittel Fentanyl ist vielfach potenter als Morphium. (Foto: Jae C. Hong/AP)

Schon seit 2023 sterben in den USA Monat für Monat weniger Menschen an Überdosen des Betäubungsmittels und verwandter Stoffe. Fachleute geben trotzdem keine Entwarnung.

Von Berit Uhlmann

Da waren die Angriffe auf Schiffe in internationalen Gewässern, die Militärintervention in Venezuela, neue Zölle für Mexiko und Kanada. All das rechtfertigte die US-Regierung mehr oder weniger deutlich mit dem gigantischen Opioid-Problem ihres Landes. In all dem Getöse ging unter, dass diese verheerende Drogenkrise längst eine frappierende Wende genommen hat. Seit Mitte 2023 sterben immer weniger Menschen an einer tödlichen Überdosis.

Zur SZ-Startseite

Abhängigkeit
:Sollte man den Besitz harter Drogen einfach erlauben?

Hilfe statt Strafe für Menschen, die abhängig von Heroin, Fentanyl oder Kokain sind: Portugal probiert das seit Jahren aus, nordamerikanische Regionen nun ebenfalls. Doch die Projekte kriseln.

SZ PlusVon Berit Uhlmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite