Die USA hatten durchaus versucht, diesem Verdikt zu entkommen. Sie hatten eigens darum gebeten, die Entscheidung über ihren Masernstatus zu verschieben. Zeit, in der die Behörden nach Kräften versuchten, Daten zu sammeln, die die drohende Aberkennung ihres Status als masernfrei noch abwenden könnten. Geholfen hat es offenkundig nicht.

Am Dienstag hat die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) dem Land den Status „masernfrei“ entzogen. Allein in den vergangenen Wochen starben dort mehrere Menschen an der Virusinfektion. Das war aber nicht der Grund für die zuständige amerikanische Sektion der Weltgesundheitsorganisation: Entscheidend war der Nachweis, dass die Masern seit Januar vergangenen Jahres ununterbrochen im Land übertragen wurden, also mindestens zwölf Monate lang eine zusammenhängende heimische Übertragungskette bestand. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang galten die USA als masernfrei.

In den USA grassiert die hochansteckende Krankheit seit Anfang 2025. Die US-Gesundheitsbehörde CDC weist aktuell 5412 Infektionen allein für dieses Jahr aus. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Ein Tracker der Johns Hopkins University, der unabhängig von der Behörde Meldungen aus dem gesamten Land auswertet, zählt sogar 5739 bestätigte Masernfälle für dieses Jahr.

Grund für die anhaltenden Infektionen dürfte die nachlassende Impfbereitschaft in der US-Bevölkerung sein. Im Schuljahr 2024/2025 waren einem Fachartikel im Lancet zufolge nur 92,5 Prozent der Kita-Kinder vollständig geimpft. Um das Zirkulieren des Erregers zu unterbinden, müssten mindestens 95 Prozent der Bevölkerung komplett immunisiert sein.

„In den Vereinigten Staaten gibt es praktisch eine staatlich geduldete Ablehnung von Impfungen“

Doch US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zeigte weder im speziellen Fall noch im Generellen nennenswertes Engagement, Impflücken zu schließen. Im Gegenteil: Der als Impfkritiker bekannte Minister hatte unter anderem ein unabhängiges Impfkomitee der CDC zerschlagen und durch teils impfkritische Mitglieder ersetzt. Er beschnitt die Förderung für Studien, die Auswege aus der Impfskepsis suchen sollten – und verfügte, dass der bereits vielfach widerlegte Zusammenhang zwischen Masernimpfungen und Autismus erneut überprüft werden soll.

„In den Vereinigten Staaten gibt es praktisch eine staatlich geduldete Ablehnung von Impfungen oder zumindest eine staatlich geduldete Infragestellung derselben“, sagte Brendan Crabb, Direktor der australischen Forschungseinrichtung Burnet Institute, dem australischen Science Media Center. „Das ist besorgniserregend, da die USA lange Zeit eine Vorreiterrolle im Bereich der öffentlichen Gesundheit eingenommen haben, von der wir alle bis in die letzten Jahrzehnte hinein gelernt haben.“

Als dann die Masern immer heftiger durch die USA rollten, versuchten die Behörden, das entscheidende Kriterium für den Verlust des Eliminationsstatus auszuhebeln. Aberkannt wird der Titel der PAHO zufolge im Falle einer „ununterbrochenen Zirkulation desselben Virusgenotyps und derselben Viruslinie über einen Zeitraum von zwölf Monaten oder länger“. Daher analysierte die CDC Genome der Viren im Land, um Nachweise zu finden, dass es nicht dieselben Erregertypen sind, die sich auf dem eigenen Territorium verbreiten. Sondern dass die Nation es mit unterschiedlichen Typen zu tun hat, die immer wieder neu ins Land eingeschleppt wurden. Gelungen ist das nicht.

Ganz von der Hand zu weisen war der Versuch allerdings auch nicht. Tatsächlich grassieren die Masern auch in den Nachbarländern Kanada und Mexiko – und in Europa sowieso. Kanada verlor seinen Status als masernfrei schon vor einem Jahr. Europa hat diese Auszeichnung noch nie erreicht. Auch Mexiko und Bolivien werden nun nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die PAHO mitteilte.

Die Aberkennung des Status hat keine unmittelbaren Konsequenzen. Sie ist eher als eine Art öffentliche Mahnung zu verstehen. Peter Hotez, Infektionsexperte am Texas Children’s Hospital, hält den Titelverlust daher für gar nicht so entscheidend: „Die Feststellung, dass der Status der Maserneliminierung verloren gegangen ist, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass die Masern nach Amerika zurückgekehrt sind.“

Damit, so der Experte, müsse nun wieder mit jährlichen Ausbrüchen gerechnet werden, „genau wie in der Zeit vor der Einführung von Impfstoffen“. Und mehr noch: „Masern sind der erste Dominostein, der fällt“, sagte er ebenfalls dem Science Media Center. Er rechne schon für das kommende Jahr mit mehr Keuchhusten und einem Wiederauftreten von Fehlbildungen bei Neugeborenen, die auf Röteln-Infektionen der werdenden Mutter zurückgehen. Beide Probleme sind durch Impfungen vermeidbar. Nur, so Hotez: „Die USA bewegen sich als Nation in die falsche Richtung.“