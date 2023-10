Von Felix Hütten

Wenige Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ploppt auf dem Handy von Dietmar Pennig eine WhatsApp-Nachricht auf: Ob man sich mit weiteren Kollegen in einer Online-Konferenz zusammenschalten könne, die ersten Verletzen aus dem Kriegsgebiet seien nun zu versorgen. Pennig ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie - und in Unruhe. In Europa ist ein Krieg ausgebrochen, also schaltet sich Pennig in ein Online-Meeting mit weiteren deutschen Ärzten: Eine ukrainische Frau und ihre drei Kinder sollen nach Deutschland geflogen werden, so erzählt es Pennig, sie wurden bei einem russischen Angriff beschossen und schwer verletzt. Ukrainische Ärzte hatten die Familie bereits versorgt, nun bitten sie ihre deutschen Kollegen um Hilfe bei der Behandlung. Es sollte nicht bei diesen vier Verletzten bleiben.