Von Berit Uhlmann

Der Krieg ist ein alter, grausamer Feind der Gesundheit. Er bedeutet nicht nur Blut und Schmerzen, Kälte und Hunger, Infektionen und die kaum auszuhaltende Last auf den Seelen der Menschen. Wo Raketen und Bomben einschlagen, nehmen auch die Gesundheitsversorgung und Präventionsvorhaben Schaden. Fortschritte gegen Krankheiten, oft in jahrzehntelanger Kleinarbeit erkämpft, können im Chaos der Gewalt ausgelöscht werden. Für ein Land wie die Ukraine, das schon vor dem Krieg auf humanitäre Hilfe angewiesen war, trifft all dies in besonderem Maße zu.