Zu viel Fettgewebe bei Jungen kann zu einem kürzeren Penis führen. Wie sich diese und weit weniger harmlose Folgen von Übergewicht vermeiden lassen – selbst bei dicken Kindern.

Es soll ja Leute geben, die sich, wenn sie einem Mann gegenübersitzen, tatsächlich darüber Gedanken machen, wie lang dessen Penis wohl sei. Korreliert das nicht mit der Nasenlänge?, mögen unbedarfte Zeitgenossen fragen. Doch dass dieser über viele Jahre postulierte Zusammenhang Unsinn ist, weiß man bei näherer Betrachtung längst aus der Lebenserfahrung oder dem Internet: Nase und Penis haben genetisch, hormonell und funktionell nur sehr wenig miteinander zu tun, wenngleich Überschneidungen in ihrem Einsatz nicht gänzlich auszuschließen sind.