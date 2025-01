Trump kündigt Zusammenarbeit mit WHO auf

Der neue US-Präsident Donald Trump will, dass die USA die Weltgesundheitsorganisation verlassen. Was das bedeutet.

Von Berit Uhlmann

Diesmal ging es sehr schnell. Noch am ersten Tag seiner Präsidentschaft unterzeichnete Donald Trump ein Dekret zum Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation WHO. Während seiner ersten Amtszeit hatte er den Bruch mit der UN-Organisation so spät vollzogen, dass die Auswirkungen überschaubar blieben. Die Hoffnung, dass die Folgen auch diesmal nicht drastisch ausfallen, ist sehr viel zarter.