Von Werner Bartens und Berit Uhlmann

Die Frage, wie Kinder und Jugendliche betreut und gegebenenfalls behandelt werden sollten, die sich mit ihrem bei Geburt registriertem Geschlecht nicht identifizieren, spaltet Fachleute wie Laien: Die Debatte um Geschlechtsinkongruenz oder Geschlechtsdysphorie ist aufgeheizt und ideologisch überlagert. Der britische Gesundheitsdienst NHS hat schon vor Jahren die Kinderärztin Hilary Cass mit einem Report beauftragt, der den wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Versorgung betroffener Kinder klären sollte. Dieser 388-seitige, unabhängig erstellte Bericht ist nun erschienen. Zusätzlich wurden im Fachblatt Archives of Disease in Childhood, das zum renommierten British Medical Journal gehört, gleich sechs Überblicksartikel veröffentlicht, die das Team um Cass als Grundlage für ihren Report in Auftrag gegeben hatte.