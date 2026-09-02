Mehr Leistung, mehr Erfolg: Viele Sportlerinnen plädieren dafür, Belastung und Regeneration im Einklang mit den hormonellen Phasen zu planen. Was ist dran?

Wer in den sozialen Medien in der entsprechenden Ecke unterwegs ist, wird mit Versprechen zu den Effekten von zyklusbasiertem Training überhäuft: mehr Leistung, mehr Erfolg. Training im Einklang mit dem Zyklus gilt als neues Wundermittel für Sportlerinnen. In eigens dafür geschriebenen E-Books wird die Idee weiter beworben, zu lesen sind allerlei durchaus plausible, aber keineswegs allgemeingültige Anekdoten und Erfahrungen. Nur: Was davon ist wissenschaftlich wirklich belegt?