Wer in den sozialen Medien in der entsprechenden Ecke unterwegs ist, wird mit Versprechen zu den Effekten von zyklusbasiertem Training überhäuft: mehr Leistung, mehr Erfolg. Training im Einklang mit dem Zyklus gilt als neues Wundermittel für Sportlerinnen. In eigens dafür geschriebenen E-Books wird die Idee weiter beworben, zu lesen sind allerlei durchaus plausible, aber keineswegs allgemeingültige Anekdoten und Erfahrungen. Nur: Was davon ist wissenschaftlich wirklich belegt?
Frauen im SportZyklusorientiertes Training – funktioniert das wirklich?
Lesezeit: 3 Min.
Mehr Leistung, mehr Erfolg: Viele Sportlerinnen plädieren dafür, Belastung und Regeneration im Einklang mit den hormonellen Phasen zu planen. Was ist dran?
Von Roxane Gall
Lesen Sie mehr zum Thema