Womöglich hatte Tarzan den richtigen Instinkt, wenn er beim Triumphieren wie ein Gorilla mit beiden Fäusten auf seiner Brust herumtrommelte und seinen berühmten Schrei ausstieß. Denn hinter dem Brustbein sitzt mit dem Thymus eine Drüse, die Ausdruck von Kraft und Gesundheit ist. Vom modernen Menschen aber wurde sie jahrhundertelang ignoriert. Kaum jemand kennt das Organ, das wohl zu den am schnellsten alternden im menschlichen Körper gehört. Und weil der Thymus schon vom Jugendalter an immer weiter degeneriert, dachten Experten lange, er werde mit der Zeit nahezu wertlos. Der britische Nobelpreisträger Peter Medawar nannte den Thymus gar „einen Unfall der Evolution ohne große Bedeutung“.