In vielen Ländern scheint der Spiegel des Sexualhormons zu sinken. Den Männern also einfach welches verabreichen, wie der US-Verteidigungsminister meint? Was das bringt – und warum es auch schaden kann.

Mit viel Wohlwollen und auf den ersten Blick ist die Idee von Pete Hegseth vielleicht gerade noch nachzuvollziehen. Testosteron gilt als das Männlichkeitshormon schlechthin und in vielen Ländern scheint der Spiegel dieser körpereigenen Substanz zu sinken. Was liegt da näher, mag sich der Verteidigungsminister der USA gedacht haben, als die Soldaten der größten Militärmacht der Welt ab dem Alter von 30 Jahren zu einem Hormontest zu verpflichten und gegebenenfalls Testosteron zu ergänzen.