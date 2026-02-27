Auch wenn das enthaltene Koffein anregend wirkt: Dass Energydrinks wie Red Bull anders als in der Werbung versprochen im wahren Leben keine Flügel verleihen, ist ja keine Frage. Und doch haben viele Menschen auch über dieses offenkundig wolkige Werbesprechen hinaus hohe Erwartungen an Energydrinks: Sie hoffen, dass sie dank ihnen langsamer altern.