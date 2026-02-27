Auch wenn das enthaltene Koffein anregend wirkt: Dass Energydrinks wie Red Bull anders als in der Werbung versprochen im wahren Leben keine Flügel verleihen, ist ja keine Frage. Und doch haben viele Menschen auch über dieses offenkundig wolkige Werbesprechen hinaus hohe Erwartungen an Energydrinks: Sie hoffen, dass sie dank ihnen langsamer altern.
LongevityDoch nicht fitter durch Taurin
Eine Studie ließ 2023 hoffen, dass die Aminosäure, die in Energydrinks enthalten ist, die Leistung steigert und die Alterung verzögert. Nun gibt es einen Dämpfer.
Von Christina Berndt
