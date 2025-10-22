Ihre Forschungsergebnisse waren so spektakulär, dass manche der beteiligten Wissenschaftler sofort anfingen, ihr Leben umzustellen. Viele von ihnen nahmen fortan Taurin ein, eine einfache Aminosäure, nur deshalb so bekannt, weil sie in Energydrinks wie Red Bull enthalten ist. Denn die Forscher kamen mit ihrer aufsehenerregenden Studie im Fachjournal Science im Jahr 2023 zu dem Schluss, dass ältere Menschen weniger von der kleinen Aminosäure im Blut haben als jüngere. Wurde Taurin Rhesusaffen ins Futter gemischt, verbesserte es den Daten zufolge die Gesundheit der Tiere. Und Mäuse und Würmer lebten sogar länger, wenn sie Taurin bekamen.