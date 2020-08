Von Clara Hellner

Wenn man Lucas fragt, was ihn glücklich macht, listet er auf: Fahrradfahren, auf dem Tandem gemeinsam mit seiner Mutter an der Ostsee. Rudern - am liebsten im Sommer auf dem See, mit Mitschülern und Erziehern im Boot, im Winter in der Halle im Wasserbecken. Theaterspielen, das letzte Stück des Schülertheaters: Emil und die Detektive. Das wöchentliche Schwimmen im Schulpool.