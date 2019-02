Lesen Sie mit SZ Plus auch:

Krebsimpfung

Vermeidbares Leid

Impfkritiker gibt es überall auf der Welt. Nur selten richten sie so einen Schaden an wie in Japan. Dort ist eine Impfung zum Desaster geraten, nachdem Handyvideos von torkelnden Kindern auftauchten. Von Kathrin Zinkant