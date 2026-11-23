Die Zahlen sind bedrückend: In einer repräsentativen Erhebung, publiziert im Journal of Health Monitoring , gaben im Jahr 2024 sechs Prozent der befragten Erwachsenen in Deutschland an, sie hätten im zurückliegenden Jahr an Suizid gedacht. 18 Prozent erklärten, im Laufe ihres Lebens bereits Suizidgedanken gehabt zu haben. Von einem zurückliegenden Suizidversuch berichteten 4,8 Prozent der Befragten, 0,6 Prozent von einem Versuch im zurückliegenden Jahr. Befragt wurden mehr als 27 000 Erwachsene. Lena Walther aus dem Fachgebiet Psychische Gesundheit am Robert-Koch-Institut (RKI), eine der Hauptautorinnen der Studie, erklärt, welche Schlüsse sie aus den Ergebnissen zieht.

SZ: Frau Walther, Ihre Studie liefert erschreckende Zahlen, Suizidalität scheint weitverbreitet zu sein. Waren Sie auch überrascht?

Lena Walther: Unsere neuen Schätzungen liegen zwar etwas über den Ergebnissen früherer Untersuchungen, aber die Größenordnung ist in etwa dieselbe. Aktuelle Studien aus Frankreich und den USA berichten ebenfalls ähnliche Zahlen. Ganz unerwartet ist das Ergebnis also nicht. All diese Untersuchungen lassen sich aber wegen methodischer Unterschiede nicht direkt vergleichen. Deshalb ist es wichtig, Suizidgedanken und -versuche systematisch zu erfassen.

Die Zahl der vollzogenen Suizide steigt seit einigen Jahren wieder an, nachdem 2019 mit gut 9000 Fällen ein historischer Tiefstand erreicht worden war. Gibt es eine entsprechende Entwicklung auch bei den Gedanken?

Einen Trend bei den Suizidgedanken und -versuchen können wir bislang nicht belegen, deshalb wollen wir sie künftig jährlich erfassen, damit wir verlässlich über die Entwicklung sprechen können.

Zur Person Foto: Lena Walther Lena Walther ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Psychische Gesundheit in der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring am Robert-Koch-Institut. Sie leitet das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt „Systematische Erhebung von Suizidversuchen in Deutschland“ (SESiD).

Es überrascht, dass Ihren Daten zufolge jüngere Menschen eher über Suizid nachdenken als die älteren. Bei den vollzogenen Suiziden häufen sich die Fälle laut Statistik eher im Alter.

Das ist ein bekanntes Phänomen, für das es verschiedene mögliche Erklärungen gibt. Es zeigt auch, dass Suizidgedanken, Suizidversuche und Suizide unterschiedliche Phänomene sind, die nicht zwangsläufig denselben Mustern folgen. Ähnliche Unterschiede sehen wir auch zwischen den Geschlechtern: Während Frauen häufiger von Suizidversuchen berichten, sind Männer häufiger von Suiziden betroffen.

Könnte es sein, dass die Antworten bei so heiklen Fragen nicht immer ganz ehrlich ausfallen?

Suizidgedanken lassen sich nun mal nur über die Betroffenen selbst erfassen, Suizidversuche bleiben häufig undokumentiert. Selbstauskünfte sind immer mit Unsicherheiten verbunden. Auch Erinnerungsfehler, eine veränderte Bewertung zurückliegender Erfahrungen und Stigmatisierung können die Angaben beeinflussen, und diese Verzerrungen können nach Altersgruppen unterschiedlich ausfallen. Die Ergebnisse sind Schätzungen. Sie liefern aber Informationen, die sich anders kaum gewinnen lassen. Für eine gewisse Offenheit spricht, dass weniger als zwei Prozent der Befragten die Fragen unbeantwortet ließen.

So allgemeine Gedanken zu Tod und Sterben hat wahrscheinlich jeder Mensch gelegentlich.

Nicht jeder Gedanke an den Tod ist ein Suizidgedanke. Wir haben ausdrücklich gefragt, ob die Teilnehmenden jemals ernsthaft darüber nachgedacht haben, sich das Leben zu nehmen. Suizidgedanken reichen von flüchtigen Gedanken bis zu konkreten Plänen. Sie bedeuten nicht zwangsläufig, dass jemand unmittelbar gefährdet ist, die meisten Betroffenen unternehmen keinen Versuch. Trotzdem sollten solche Gedanken ernst genommen werden, denn sie können Ausdruck einer erheblichen psychischen Belastung sein.

Gibt es weitere wichtige Einflussfaktoren?

Wir haben festgestellt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen häufiger von Suizidgedanken und Suizidversuchen berichten. Auch bei niedriger formaler Bildung ist die Prävalenz der Versuche höher, bei Suizidgedanken ist der Zusammenhang weniger eindeutig. Warum das so ist, können wir mit unseren Daten nicht erklären. Wichtig ist aber: Prävention darf sich nicht nur auf individuelle Beratung beschränken, sondern sollte gesundheitsförderliche Lebensbedingungen schaffen.

Kann man davon ausgehen, dass die Betroffenen häufig depressiv sind?

Das ist für einen großen Teil anzunehmen, haben wir aber in der aktuellen Studie nicht untersucht. Der Fokus lag diesmal auf den zentralen soziodemografischen Merkmalen, wie es in der Gesundheitsberichterstattung am RKI üblich ist. In künftigen Analysen werden wir uns mit weiteren Merkmalen und der Lebenssituation beschäftigen.

Könnte die Zunahme von Suizidgedanken auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 zusammenhängen, das assistierte Suizide leichter gemacht hat?

Ob und wie sich das Urteil auf Suizidgedanken in der Bevölkerung auswirkt, können wir anhand unserer Daten nicht beurteilen. Wir wissen bislang auch nicht, ob Suizidgedanken insgesamt zugenommen haben. Grundsätzlich ist es aber wichtig, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen bei der Einordnung von Ergebnissen zur Suizidalität zu berücksichtigen.

Die Suizidprävention konzentriert sich derzeit häufig auf die individuelle Depression. Ist das zu eng gedacht?

Soziale und strukturelle Belastungsfaktoren sollten in der Suizidprävention stärker berücksichtigt werden. Soziale Ungleichheit in der Gesundheit zeigt sich in unserer Berichterstattung über viele Merkmale psychischer und körperlicher Gesundheit. Internationale Studien verbinden Veränderungen der Suizidrate mit wirtschaftlichen Entwicklungen. Finanzielle Sorgen und Armut können das Risiko erhöhen.

Was sollte man tun, wenn man bei einer Freundin oder einem Familienmitglied Suizidgedanken vermutet?

Die allgemeinen Empfehlungen lauten: Suizidgedanken offen ansprechen! Für Betroffene kann es entlastend sein, darüber zu sprechen. Man sollte entsprechende Äußerungen dann ernst nehmen, offen und ohne Vorurteile zuhören und bei der Suche nach Hilfe unterstützen. Bei akuter Gefährdung sollte umgehend Hilfe organisiert werden.

Wenn Sie sich in einer Krise befinden oder sich um jemanden sorgen: Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 erreichbar. Bei akuter Gefahr wählen Sie bitte den Notruf 112.