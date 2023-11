Von Christina Berndt und Markus Grill

Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix: Die Weisheit des unvergessenen Comic-Helden Werner ("Oder was?") lässt sich auf viele Lebenslagen übertragen. Sogar auf die Königsdisziplin der Medizin - die klinischen Studien. Diese sind das Nonplusultra, wenn es darum geht herauszufinden, ob neue Therapien für Kranke wirklich etwas taugen. Aber das können sie natürlich nur, wenn sie eben auch selbst etwas taugen, wenn sie also allen Regeln der wissenschaftlichen Kunst folgen. Das trifft allzu oft nicht zu, wie eine neue Analyse zeigt. Demnach werden klinische Studien noch nach dem Start selbst an deutschen Universitätsklinika häufig empfindlich verändert - was zu Verzerrungen ihrer Aussagen führen kann.