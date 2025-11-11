Nämlich durchschnittlich nur 25 Minuten pro Woche. Das ist viel weniger als empfohlen und nur halb so viel, wie leichter Erkrankte in der Praxis bei ihrem Therapeuten bekommen.

Es war eine Mischung aus Verzweiflung und Zufall, dass Simon Peters (Name geändert) kurz nach Weihnachten 2023 wegen seiner Alkoholsucht endlich in eine psychiatrische Klinik kam. Mehrere Flaschen Wein hatte er bis dahin jeden Tag getrunken, auf der Arbeit war das mittlerweile aufgefallen. Deshalb war Peters erleichtert, dass er nun in der Psychiatrie war. Er hoffte, endlich Hilfe zu bekommen und über all die Dinge sprechen zu können, die hinter seiner Sucht steckten: seine Eheprobleme, den Ärger im Beruf. Auch wollte er wissen, wie er künftig mit Stress, Frust und Streit umgehen könnte, ohne sich mit Alkohol zu betäuben.