Für junge Menschen im Osten war das Ende der DDR ein erheblicher Einschnitt. Die psychischen Folgen aber wurden kaum erforscht. Nun zeigt eine Studie, wie groß diese offenbar sind – und wie lange sie anhalten.

Von Christina Berndt

Krisen erschüttern die Seele. So ist längst Konsens, dass die Covid-Pandemie mit ihren Sorgen und einschneidenden Maßnahmen viele junge Leute durchgerüttelt hat. Die Corona-Zeit sei die größte Krise in der deutschen Nachkriegsgeschichte gewesen, heißt es in Debatten oft. Doch für einen Teil der deutschen Bevölkerung hat es vor 35 Jahren eine mindestens ebenso umwälzende Krise gegeben: die Wendemit ihren immensen Folgen für das Leben der Menschen in Ostdeutschland.