Neulich am Bahnsteig, beim Warten auf den Zug: Frauen weinten bitterlich. Ihr Sohn und Neffe sei mit 32 Jahren gestorben. Schuld an seinem Tod, nach ihrer Überzeugung: die Covid-19-Impfung. Vor ein paar Monaten dann im Wirtshaus: Es sei ein offenes Geheimnis, dass Menschen reihenweise noch auf dem Parkplatz bei den Corona-Impfzentren tot umgekippt seien. Erst vergangene Woche eine Leser-Mail: Wann die Süddeutsche Zeitung denn endlich darüber berichten würde, dass nicht das Coronavirus, sondern die Impfung die Übersterblichkeit in der Pandemie verursacht habe?
CoronaStudie widerlegt Mythen um erhöhte Sterblichkeit nach mRNA-Impfung
Lesezeit: 3 Min.
Das Gegenteil scheint richtig: Menschen, die sich gegen Sars-CoV-2 haben impfen lassen, leben sogar länger. Woran das liegt.
Von Christina Berndt
