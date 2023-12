Viele Menschen in Deutschland fühlen sich am Rande der Erschöpfung. Und am Horizont taucht der nächste Stressfaktor auf: Weihnachten. Ein Vorschlag zur allgemeinen Beruhigung.

Gastbeitrag von Roland Weierstall-Pust

Geht es Ihnen auch so, dass Sie nicht mehr wissen, wie Sie in Ihrem Alltag noch allem gerecht werden können? Im Großen wie im Kleinen haben die Krisen Deutschland fest im Griff: Ukraine-Krise, Nahost-Krise, Wirtschaftskrise - um nur drei zu nennen. Unsere eigenen repräsentativen Studien zeigen: Nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in Deutschland schläft noch gut oder fühlt sich leistungsfähig. Viele Menschen sind erschöpft und haben die Befürchtung, die Komplexität des Alltags nicht mehr bewältigen zu können. Selbst wir Stressforscher kommen kaum noch hinterher. In dem Moment, in dem eine Studie zum Einfluss der aktuellen Krisen auf die psychische Gesundheit startet, ist sie fast schon wieder veraltet. Die Schlagzahl und die Dosis sind zu hoch.