"Singen hilft in jedem Lebensalter"

Interview von Joshua Beer

Gut gelaunt geht Bernhard Richter ans Telefon und redet direkt drauflos. Früh im Gespräch zeigt sich eine Eigenheit: Er demonstriert immer wieder stimmlich, was er erklärt, vom Stimmbruch bis zum sogenannten Greisendiskant. Richter sang schon als Kind bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und studierte später Gesang, parallel dazu Medizin. Heute ist er Stimmarzt, professioneller Sänger und leitet am Universitätsklinikum in Freiburg das Institut für Musikermedizin. Über die Physiologie der Stimme hat er Bücher und Filme veröffentlicht.