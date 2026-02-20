Es war nie ganz ersichtlich, warum Deutschland beim Stillen von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgewichen ist. Die WHO empfiehlt seit 2003 ausschließlich Muttermilch in den ersten sechs Lebensmonaten der Babys, danach Weiterstillen mit angemessener Beikost bis zum Alter von zwei Jahren oder länger. Deutsche Fachgesellschaften empfahlen wiederum vier bis sechs Monate ausschließliches Stillen und dann weiter zu stillen, „solange Mutter und Kind es wünschen“. Das ändert sich nun.
Ernährung von BabysNeue Empfehlung: Sechs Monate nur Muttermilch
Lesezeit: 4 Min.
Bislang haben Mediziner und Hebammen in Deutschland empfohlen, vier bis sechs Monate ausschließlich zu stillen und danach, solange es Mutter und Kind wünschen. Das ändert sich nun mit einer neuen Leitlinie.
Von Valentina Reese
Mütter nach der Geburt:„Stillst du nicht, willst du nicht das Gute für dein Kind“
Beim Stillen können Frauen es nur falsch machen: Wehe, es klappt nicht. Wehe, sie wollen nicht. Wehe, sie stillen zu lang. Wie kann es sein, dass ein normaler körperlicher Vorgang derart polarisiert?
Lesen Sie mehr zum Thema