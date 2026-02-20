Es war nie ganz ersichtlich, warum Deutschland beim Stillen von den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgewichen ist. Die WHO empfiehlt seit 2003 ausschließlich Muttermilch in den ersten sechs Lebensmonaten der Babys, danach Weiterstillen mit angemessener Beikost bis zum Alter von zwei Jahren oder länger. Deutsche Fachgesellschaften empfahlen wiederum vier bis sechs Monate ausschließliches Stillen und dann weiter zu stillen, „solange Mutter und Kind es wünschen“. Das ändert sich nun.