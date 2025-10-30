Künftig sollen Jugendliche erst im Alter zwischen 12 und 14 Jahren mit einem Vierfachimpfstoff immunisiert werden. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) zieht ihre Empfehlung für die Meningokokken-C-Impfung im Kindesalter zurück. Stattdessen sollen fortan Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren eine Spritze eines Vierfachimpfstoffs gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y erhalten – und eine Nachholimpfung bis zum 25. Geburtstag, sollte man diese im Jugendalter verpasst haben.