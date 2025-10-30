Zum Hauptinhalt springen

MedizinStiko streicht Meningokokken-C-Impfung für Kleinkinder

Lesezeit: 4 Min.

Ein Pieks weniger: Die Meningokokken-C-Impfung ist in Deutschland fortan Geschichte.
Ein Pieks weniger: Die Meningokokken-C-Impfung ist in Deutschland fortan Geschichte. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Künftig sollen Jugendliche erst im Alter zwischen 12 und 14 Jahren mit einem Vierfachimpfstoff immunisiert werden. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Von Felix Hütten

Die Ständige Impfkommission (Stiko) zieht ihre Empfehlung für die Meningokokken-C-Impfung im Kindesalter zurück. Stattdessen sollen fortan Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren eine Spritze eines Vierfachimpfstoffs gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y erhalten – und eine Nachholimpfung bis zum 25. Geburtstag, sollte man diese im Jugendalter verpasst haben.

