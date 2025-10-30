Die Ständige Impfkommission (Stiko) zieht ihre Empfehlung für die Meningokokken-C-Impfung im Kindesalter zurück. Stattdessen sollen fortan Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren eine Spritze eines Vierfachimpfstoffs gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y erhalten – und eine Nachholimpfung bis zum 25. Geburtstag, sollte man diese im Jugendalter verpasst haben.
MedizinStiko streicht Meningokokken-C-Impfung für Kleinkinder
Künftig sollen Jugendliche erst im Alter zwischen 12 und 14 Jahren mit einem Vierfachimpfstoff immunisiert werden. Was Eltern jetzt wissen müssen.
Von Felix Hütten
