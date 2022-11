Von Michael Brendler

Für mindesten 394 Kinder in Deutschland wäre eine Impfung gegen Covid-19 sicherlich die bessere Wahl gewesen. 394 ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die am Pädiatrischen Inflammatorischen Multisystem-Syndrom erkrankt sind seit Zulassung eines Corona-Impfstoffs für sie Ende 2021. Das ist dem Register der Fachgesellschaft für Pädiatrische Infektiologie zu entnehmen, an das zwei Drittel aller Kinderkliniken ihre Fälle melden. "An dieser Krankheit erkranken fast nie immungeschützte, also geimpfte und genesene Kinder", sagt Roland Elling von der Infektiologie und Rheumatologie der Kinderheilkunde der Uniklinik Freiburg.