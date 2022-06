Von Berit Uhlmann

Bis vor kurzem wurden die Affenpocken fast ausschließlich in Teilen Afrikas beobachtet; nur sehr selten wurden sie von dort auch in andere Regionen eingeschleppt. Seit Anfang Mai aber breitet sich die Erkrankung außerhalb Afrikas aus. Dort sind mittlerweile mehr als 1000 Infektionen registriert worden. In Deutschland wurden mehr als 160 Fälle gemeldet. Betroffen sind überwiegend, aber nicht ausschließlich, homo- und bisexuelle Männer. Seit kurzem rät die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen mit erhöhtem Risiko zur Impfung. Was man bislang über die Erkrankung und die Präventionsmöglichkeiten weiß.