Zum Hauptinhalt springen

MedizinDas Stickler-Syndrom: die unbekannte Erbkrankheit für Kinderaugen

Lesezeit: 3 Min.

Untersuchung der Augen.
Untersuchung der Augen. (Foto: Christoph Reichwein/picture alliance/dpa)

Wer denkt bei Kurzsichtigkeit oder Gelenkschmerzen schon an eine Erbkrankheit? Ausgerechnet die aber kann Ursache vieler diffuser Symptome sein. Was man darüber weiß.

Von Katharina Erschov

Es war im Jahr 1960, als der aus Bayern stammende Kinderarzt Gunnar B. Stickler einen zwölfjährigen Jungen untersuchte, dessen Symptome zunächst kaum miteinander in Einklang zu bringen waren. Das Kind war stark kurzsichtig und klagte über Gelenkschmerzen. Seine Wangenknochen schienen kaum ausgeprägt. Mehrere Ärztinnen und Ärzte hatten die Beschwerden des Jungen als eine frühe Gelenkkrankheit gedeutet. Doch dann berichtete die Mutter, dass ähnliche Probleme eigentlich bereits seit Generationen in der Familie aufgetreten seien – nur hatte sie bislang niemand in einem Zusammenhang gesehen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite