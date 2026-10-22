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SterbehilfeWenn der Patient um den Tod bittet

Lesezeit: 4 Min.

Ein Grablicht auf dem Münchner Ostfriedhof.
Ein Grablicht auf dem Münchner Ostfriedhof.
Alessandra Schellnegger

Die Zahlen von assistiertem Suizid steigen, seit das Bundesverfassungsgericht das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende betont hat. Aber wie sollten Ärzte oder Pflegende mit Anfragen umgehen? Nun haben sich Fachleute auf Empfehlungen geeinigt.

Von Christina Berndt

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Es sind nicht nur die prominenten Beispiele wie die Kessler-Zwillinge: Das Interesse an assistiertem Suizid wächst. Eine solche Selbsttötung mit der Hilfe von Ärztinnen und Ärzten dürfte auch eine erhebliche Rolle dabei spielen, dass die Suizidzahlen insgesamt in Deutschland neuerdings stark steigen. Nachdem Suizide dank aktiver Präventionsbemühungen von einst 18 000 auf weniger als 10 000 im Jahr 2019 gefallen waren, nahmen sich im Jahr 2025 in Deutschland 11 334 Menschen das Leben, wie das Statistische Bundesamt Mitte Oktober meldete. Mindestens 1288 davon waren assistierte Suizide. Dies sind allerdings nur die von den drei großen deutschen Sterbehilfeorganisationen veröffentlichten Zahlen, es gibt auch andere Anbieter.

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