Man sollte, man müsste, man könnte – und gut wäre es ja. So lässt sich die Haltung vieler Menschen zu regelmäßiger körperlicher Aktivität zusammenfassen. Der Nutzen von Bewegung ist unbestritten. Herzkreislaufleiden, Diabetes, Adipositas, etlichen Krebsarten und Infektionen, aber auch Demenz, Depression und vielen anderen Erkrankungen kann besonders durch Ausdauerübungen vorgebeugt werden. Zudem hebt Sport die Laune und stärkt – in der Gruppe betrieben – das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Zusammenhalt.
Öffentliche GesundheitDeutschland bleibt sesshaft
Lesezeit: 4 Min.
Die Menschen bewegen sich nicht mehr als noch vor 20 Jahren, verstärkte Aufklärung und Anreize verpuffen. Das kostet Lebensjahre und macht krank. Welche Investitionen das Land in Gang bringen könnten.
Von Werner Bartens
Medizin:Wer gut schläft, bewegt sich mehr
Die meisten Menschen schlafen zu kurz, bewegen sich zu wenig und schaden damit ihrer Gesundheit. Dabei hängt beides eng zusammen. Wer sich etwas Gutes tun will, sollte sich zuerst auf einen der Faktoren konzentrieren – dann fällt auch alles andere leichter.
Lesen Sie mehr zum Thema