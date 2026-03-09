Man sollte, man müsste, man könnte – und gut wäre es ja. So lässt sich die Haltung vieler Menschen zu regelmäßiger körperlicher Aktivität zusammenfassen. Der Nutzen von Bewegung ist unbestritten. Herzkreislaufleiden, Diabetes, Adipositas, etlichen Krebsarten und Infektionen, aber auch Demenz, Depression und vielen anderen Erkrankungen kann besonders durch Ausdauerübungen vorgebeugt werden. Zudem hebt Sport die Laune und stärkt – in der Gruppe betrieben – das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Zusammenhalt.