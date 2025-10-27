Ja, wo laufen sie denn? Der längst zum Klassiker gewordene Loriot-Cartoon, in dem diese Frage ständig wiederholt wird, könnte ein heiterer Ansporn für Frauen sein, ihr Fitnessprogramm zu starten und sich regelmäßig zu bewegen. Zwar ist es eine Binsenweisheit, dass körperliche Aktivität mehrmals pro Woche zahlreiche gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Doch der Nutzen für Frauen ist offenbar größer als für Männer, wenn sie die gleiche Zeit für Ausdauersport aufbringen. Andersherum ausgedrückt: Frauen gelingt es mit einem deutlich geringeren Aufwand als Männern, ihr Herz-Kreislauf-Risiko zu senken, wie chinesische Forscher um Jiajin Chen von der Xiamen-Universität im Fachmagazin Nature Cardiovascular Research zeigen.