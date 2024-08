Von Tom Kern

Susanne wird nächstes Jahr 60. In den vergangenen 59 Jahren hat sich in ihrem Gehirn eine unglaubliche Menge an Informationen angesammelt. Im Laufe ihres Lebens hat sie Hunderte Leute kennengelernt, auf der Arbeit, von Freunden, Nachbarn und aus der Schulzeit. Sie kennt damit unzählige Namen, Gesichter, Berufe und Biografien. An die schnarrende Stimme ihres damaligen Mathelehrers kann sie sich genauso gut erinnern wie an das nette Pärchen mit dem Hund, das sie letzte Woche auf einem Campingplatz in Luxemburg getroffen hat. Von zig Büchern und Filmen kennt sie die Handlung und kann Dutzende Gerichte aus dem Kopf kochen.