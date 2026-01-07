SZ: Frau Schneider, was ist der Unterschied zwischen Schüchternheit und sozialer Angst?
Soziale Angst bei KindernMaxi will nicht auf die Geburtstagsparty
Lesezeit: 5 Min.
Ist es nur Schüchternheit, wenn Kinder soziale Situationen meiden – oder kann eine Angststörung dahinterstecken? Ein Gespräch mit der Kinderpsychologin Silvia Schneider.
Interview von Valentina Reese
Medizin:Wenn Kinder vor Fremden kein Wort sagen
Selektiver Mutismus ist ein gar nicht so seltenes Leiden, wird aber oft als Schüchternheit fehlgedeutet. Wie Kinder lernen können, auch in ungewohnten Situationen zu sprechen. Und was Eltern wissen sollten.
Lesen Sie mehr zum Thema