Ende Oktober werden die Uhren wieder auf Normalzeit zurückgestellt. Doch der Eingriff in den Biorhythmus ist ungesund. Nicht nur akut, sondern auch langfristig, wie nun eine neue Studie zeigt.

Von Christina Berndt

Bald bekommt man sie endlich zurück, die im März gestohlene Stunde. Am letzten Oktoberwochenende wird die Sommerzeit wieder auf Normalzeit umgestellt. Das heißt: eine Stunde länger schlafen, morgens mit mehr Sonnenlicht aufstehen, dafür abends an Helligkeit einbüßen. Auch wenn der Wechsel im Oktober weitaus entspannter ist als der im März: Die Uhrenumstellerei mag nicht jeder, und so schlafen manche Leute schon deshalb schlechter, weil sie sich über den Eingriff in ihren Biorhythmus aufregen.