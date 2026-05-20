Am Anfang zögerten die jungen Frauen noch. Manche befürchteten, dass ihnen ein öffentliches Statement schaden könnte – Schluss mit der Karriere im Krankenhaus, mit der Doktorarbeit, keine Weiterbildung, keine Assistenzarztstelle, dafür Ablehnung und Häme. Aber die Wut wuchs und war größer als die Sorge, und so bestiegen am vergangenen Freitag Medizinstudentinnen, die als Abgesandte der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (BMVD) am Deutschen Ärztetag teilnahmen, die Bühne in Hannover und berichteten von sexuellen und sexualisierten Übergriffen, die sie während des Ärztetags erlebt hatten.