Von Werner Bartens

Wenn es darum geht, wer wie oft in welchem Alter Sex hat, ist die Legendenbildung groß. Neben Prahlerei ist da auch scheue Zurückhaltung zu finden, im Zweifel wird das abgehangene Zitat von Martin Luther bemüht: "Die Woche zwier, schadet weder mir noch dir, macht's Jahr einhundert und vier". Die Suche nach seriösen Erhebungen und Statistiken ist mäßig ergiebig, weil sie von Kondomherstellern und einschlägigen Portalen dominiert wird. Insofern ist es verdienstvoll, dass Sexualwissenschaftler vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf nun aktuelle Daten und Zahlen zum Zusammenhang von sexueller Aktivität, sexueller Zufriedenheit und Gesundheit in Deutschland zusammengetragen haben.

Das Team um Peer Briken hat fast 5000 Männer und Frauen befragt und präsentiert im aktuellen Deutschen Ärzteblatt die wichtigsten Befunde. So räumen die Forscher mit dem Vorurteil auf, wonach Jugendliche und junge Erwachsene besonders oft Sex hätten. Die Studie ergab, dass bezogen auf die letzten vier Wochen Männer zwischen 36 und 45 Jahren und Frauen zwischen 26 und 35 Jahren am häufigsten mit einem Partner oder einer Partnerin sexuell aktiv waren. In den höheren Altersgruppen nahm die sexuelle Aktivität dann wieder ab.

"Sexuell aktive Singles sind mit ihrer Sexualität deutlich weniger zufrieden als Befragte in fester Partnerschaft."

Auch das Bild vom unternehmungslustigen Single, der oder die nichts anbrennen lässt und ständig Affären hat, hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Unter den Befragten hatten lediglich 33 Prozent der alleinstehenden Männer in den vergangenen vier Wochen Sex, bei den Frauen waren es sogar nur 15 Prozent. In festen Partnerschaften lag die entsprechende Quote in den ersten fünf Jahren der Beziehung bei jeweils mehr als 90 Prozent. Waren die Partner bereits mehr als fünf Jahre zusammen, hatten noch 81 Prozent der Männer und 74 Prozent der Frauen im vergangenen Monat Sex gehabt.

Wie die Alltagserfahrung zeigt, ist sexuelle Aktivität allein allerdings keine Garantie dafür, auch sexuell zufrieden zu sein. Auch hier spielen die Lebensumstände, der Beziehungsstatus und die Gesundheit eine wichtige Rolle. "Sexuell aktive Singles sind mit ihrer Sexualität deutlich weniger zufrieden als Befragte in fester Partnerschaft, und in festen Partnerschaften nimmt die sexuelle Zufriedenheit mit zunehmender Beziehungsdauer ab", schreiben die Autoren. Nach mehr als fünf Jahren Beziehung berichteten etwa zwei Drittel der Befragten davon, dass sie sexuell zufrieden waren. Von den Singles fanden gerade mal 36 Prozent der Männer und 42 Prozent der Frauen diese Beschreibung für die vergangenen zwölf Monate zutreffend.

In einer zweiten Untersuchung zeigt das Team um Peer Briken, dass ein Drittel der Männer und 45 Prozent der Frauen in den vergangenen zwölf Monaten eines oder mehrere sexuelle Probleme gehabt hätten. Dazu werden nach dem neuen Diagnosekatalog ICD-11 das reduzierte Verlangen nach Sex, Erektionsprobleme, Probleme, einen Orgasmus zu bekommen und verfrühte Ejakulation bei Männern gezählt. Bei Frauen werden neben reduziertem Verlangen und Problemen, einen Orgasmus zu bekommen, auch die verringerte Reaktion auf sexuelle Reize und Verspannungen oder Schmerzen beim Sex hinzugezählt.

Dass befriedigende Sexualität einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit leistet, wissen Mediziner schon lange. So zeigten beide Untersuchungen deutlich, dass körperliche wie psychische Erkrankungen dazu führen, dass Menschen deutlich weniger Sex haben und auch weniger zufrieden damit sind. In der medizinischen Ausbildung kommt das Thema Sexualität allerdings zu kurz, wie die Autoren mehrfach beklagen - und in der ärztlichen Beratung wird es oftmals tabuisiert. Dabei zeige der enge Zusammenhang von körperlichem Befinden, Zufriedenheit und Sexualität, dass Sexualität als Gesundheitsthema mehr gefördert werden müsste.

In einem Kommentar im Ärzteblatt betont Sabine Kliesch vom Uniklinikum Münster, dass sexuelle Einschränkungen auch ein Vorbote für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus, neurologische Störungen oder andere Leiden sein können und es auch deshalb wichtig sei, die Ärzteschaft stärker für dieses Thema zu sensibilisieren. "Es ist wichtig, die Hemmschwelle bei Ärzten und Patienten zu mindern", fordert die Medizinerin.