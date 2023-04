Von Berit Uhlmann

Für einige endete ihr Abnehmversuch auf der Intensivstation, für Dutzende andere mit zumindest besorgniserregenden Symptomen: mit Muskelschwäche und Schluckbeschwerden, Sprechstörungen, Atemproblemen und damit, dass sie Doppelbilder sahen. All diese Menschen waren aus verschiedenen europäischen Ländern in die Türkei gereist, um sich dort Botox in die Magenwand spritzen zu lassen. Ihre Hoffnung: Mit dem Nervengift lasse sich die Magenentleerung verzögern und das Sättigungsgefühl länger als üblich bewahren, so dass am Ende ihr Gewicht sinkt.