Von Martina Frei

Etwa eine Tube gewöhnlicher Sekundenkleber pro Person sind laut Cécile Bessire von der Klimaschutzinitiative "Renovate Switzerland" nötig, um sich am Boden festzukleben. Sie muss es wissen: Erst Mitte Oktober haben sich Aktivisten bei der Autobahnausfahrt der A3 in Zürich festgeklebt. Zuvor hafteten sie zum Beispiel am Zürcher Utoquai, in Bern-Wankdorf, in Genf und auf dem Asphalt an der Zürcher Hardbrücke. Auch beim Autosalon in Paris kam zuletzt Sekundenkleber fürs Klima zum Einsatz: Dort pappten sich Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" an Sportwagen fest. In Berlin kleben seit Wochen immer wieder Protestierende der "Letzten Generation" auf Kreuzungen. In München hefteten sich Aktivisten von "Scientist Rebellion" und "Debt for Climate" vor die Büros des Finanzinvestors Blackrock. Und in verschiedenen Museen unter anderem in Frankfurt, Dresden, Potsdam und Berlin klebten in den vergangenen Wochen Klimaschützer an den Rahmen von Gemälden. Es ist Aufgabe der Polizei, die Menschen von den Rahmen oder von der Straße zu holen; wegen des Klebers kann das auch einmal etwas dauern. Die Stadtpolizei Zürich hat ein simples Rezept, um Aktivistinnen und Aktivisten sanft vom Teer zu lösen. "Die Polizei in Zürich benutzt dafür Sonnenblumenöl", sagt Cécile Bessire.