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MedizinWie entsteht Seitenstechen?

Lesezeit: 3 Min.

Laufen ist angenehmer ohne Schmerz: Joggerinnen im Münchner Westpark.
Laufen ist angenehmer ohne Schmerz: Joggerinnen im Münchner Westpark. Stephan Rumpf

Der plötzliche Schmerz beim Laufen ist noch immer nicht ganz erklärt – an Zwerchfell oder Muskeln, wie lange angenommen, liegt es eher nicht. Wer am ehesten betroffen ist und was helfen kann.

Von Werner Bartens

Die Marathon- und Halbmarathonsaison hat längst wieder begonnen, es kann aber auch auf der kurzen Runde im Wald passieren: Kaum sind ein paar Hundert Meter zurückgelegt, fängt es an. Zunächst ist es nur eine leichte Irritation, dann nehmen die Schmerzen zu. Im schwer zu definierenden anatomischen Niemandsland zwischen Rippenbogen und Beckenkamm bohrt sich etwas in die rechte Seite. Hat sich ein Nagel im Lauftrikot verhakt? Langsamer zu laufen, verschafft zwar kurzzeitig Linderung, doch dann wird das Seitenstechen zu stark. Es geht nicht mehr, kurze Gehpause.

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