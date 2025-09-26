Das Wasser vor Key West war glatt wie ein Spiegel. Kaum hatte das Paar das Boot bestiegen, das sie in die Nähe der Korallenriffe bringen sollte, fiel ihr plötzlich ein: „Oje, habe völlig vergessen, wie schnell ich seekrank werde.“ Im nur sanft schaukelnden Boot wich schon bald die Farbe aus dem Gesicht der Frau; ihr wurde speiübel. Er schnorchelte stabil im Golf von Mexiko herum.
MedizinWas tun, damit mir nicht schlecht wird?
Lesezeit: 6 Min.
Manchen Menschen machen Karussell und Achterbahn nichts aus, anderen wird schon im Auto, im Bus oder rückwärts in der Bahn übel. Woran das liegt – und wie es sich vermeiden lässt.
Von Werner Bartens
Lesen Sie mehr zum Thema