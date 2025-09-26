Zum Hauptinhalt springen

MedizinWas tun, damit mir nicht schlecht wird?

Lesezeit: 6 Min.

Im Karussell wird der vestibulookuläre Reflex auf eine harte Probe gestellt.
Im Karussell wird der vestibulookuläre Reflex auf eine harte Probe gestellt. (Foto: ihoe/Getty Images)

Manchen Menschen machen Karussell und Achterbahn nichts aus, anderen wird schon im Auto, im Bus oder rückwärts in der Bahn übel. Woran das liegt – und wie es sich vermeiden lässt.

Von Werner Bartens

Das Wasser vor Key West war glatt wie ein Spiegel. Kaum hatte das Paar das Boot bestiegen, das sie in die Nähe der Korallenriffe bringen sollte, fiel ihr plötzlich ein: „Oje, habe völlig vergessen, wie schnell ich seekrank werde.“ Im nur sanft schaukelnden Boot wich schon bald die Farbe aus dem Gesicht der Frau; ihr wurde speiübel. Er schnorchelte stabil im Golf von Mexiko herum.

