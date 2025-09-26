Medizin Was tun, damit mir nicht schlecht wird? 26. September 2025, 16:48 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Im Karussell wird der vestibulookuläre Reflex auf eine harte Probe gestellt. (Foto: ihoe/Getty Images)

Manchen Menschen machen Karussell und Achterbahn nichts aus, anderen wird schon im Auto, im Bus oder rückwärts in der Bahn übel. Woran das liegt – und wie es sich vermeiden lässt.

Von Werner Bartens

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback