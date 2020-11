Medizinisches Personal überwacht einen Corona-Patienten auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Lausanne.

Die Kliniken in der Schweiz verfügen über ausgezeichnetes Personal und hervorragende Technik. Trotzdem ist die Versorgung von Schwerkranken mit Covid-19 an ihre Grenzen gelangt. Was ist schiefgelaufen?