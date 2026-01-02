SZ: Nach dem Unglück in der Schweiz sollen mehrere Patienten mit schweren Brandverletzungen in Spezialkliniken ausgeflogen worden sein. Warum ist das nötig?
Hilfe für Verbrennungsopfer„Manchmal kann man sich mit den Patienten noch unterhalten – Minuten später kämpfen sie um ihr Leben“
Wenn ein Brand die Haut großflächig verletzt, besteht Lebensgefahr. Wie werden solche Patienten behandelt? Fragen an den Verbrennungsmediziner Niclas Broer.
Interview: Felix Hütten
Tragödie von Crans-Montana:„Verzweifelte Eltern versuchten, in die Bar zu gelangen“
Nach dem Inferno in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana herrscht Fassungslosigkeit. Unter den 40 Toten sind vermutlich besonders viele junge Menschen. In dem Bergdorf fragt man sich: Wieso mussten in der Silvesternacht Dutzende beim Feiern sterben?
