Tragödie von Crans-Montana : „Verzweifelte Eltern versuchten, in die Bar zu gelangen“

Nach dem Inferno in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana herrscht Fassungslosigkeit. Unter den 40 Toten sind vermutlich besonders viele junge Menschen. In dem Bergdorf fragt man sich: Wieso mussten in der Silvesternacht Dutzende beim Feiern sterben?