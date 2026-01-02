Zum Hauptinhalt springen

Hilfe für Verbrennungsopfer„Manchmal kann man sich mit den Patienten noch unterhalten – Minuten später kämpfen sie um ihr Leben“

Lesezeit: 3 Min.

Niclas Broer ist Chefarzt der Klinik für Verbrennungschirurgie an der München Klinik Bogenhausen. Sie zählt zu den größten Verbrennungszentren in Deutschland.
Wenn ein Brand die Haut großflächig verletzt, besteht Lebensgefahr. Wie werden solche Patienten behandelt? Fragen an den Verbrennungsmediziner Niclas Broer.

Interview: Felix Hütten

SZ: Nach dem Unglück in der Schweiz sollen mehrere Patienten mit schweren Brandverletzungen in Spezialkliniken ausgeflogen worden sein. Warum ist das nötig?

