17 Jahre alt, gerade im ersten Jahr der Ausbildung, keine feste Beziehung, und plötzlich ist da dieser positive Schwangerschaftstest – sie entscheidet sich für einen Abbruch. Das ist ein Bild, das vermutlich viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an Schwangerschaftsabbrüche denken. Das Bild einer Frau über 40, verheiratet und bereits Mutter, die kein weiteres Kind möchte, drängt sich dagegen weniger auf.