Interview von Milena Feldmann

Der Ton wird rauer in der Gesellschaft, auch im Wahlkampf. Was bedeutet das für die Schwächsten, etwa Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen? Warum halten Experten – anders als Teile der AfD – Inklusion für etwas, wovon alle profitieren können, und was braucht es, damit sie gelingt? Fragen an den Kinderarzt Volker Mall.