Zwei Monate bevor der Mann mutmaßlich seine tödlichen Schüsse auf sechs Mitarbeitende einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade abgab, war er mit Frau und Baby in ein Krankenhaus gegangen. Dem Baby ging es nicht gut, die Eltern brauchten medizinische Hilfe. Doch die Ärzte machten die Ursache für den Zustand des Kindes bei ebendiesen Eltern aus: Das Baby habe ein Schütteltrauma erlitten, diagnostizierten sie. Jemand, vermutlich die Eltern, müsse es also dermaßen geschüttelt haben, dass es Verletzungen am Gehirn erlitt. Die Eltern widersprachen den Vorwürfen, doch Mutter und Kind wurden vom Vater getrennt und in der Einrichtung in Stade untergebracht.