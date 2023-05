Von Werner Bartens

Bei dieser originellen Spezies namens Mensch hängt ja irgendwie alles mit allem zusammen. Eigentlich eine gute Idee also, bei Krankheit und Leid gelegentlich auch solche Therapien einzusetzen, die nicht das Übel an der Wurzel packen, das heißt nicht die primäre Ursache des Leidens bekämpfen, sondern die sich den Beschwerden auf Umwegen nähern. Auf den ersten Blick mag es abwegig erscheinen, chronische Schmerzen mit Antidepressiva zu behandeln, auf den zweiten Blick ist der Zusammenhang zwischen körperlichen und seelischen Schmerzen allerdings ziemlich naheliegend. Schließlich ist bekannt, dass physische Pein schwer auf die Stimmung drückt. Umgekehrt verändert eine depressive Neigung auch die Schmerzschwelle und macht anfälliger für körperliche Beschwerden. Zudem ähneln sich neurochemisch die Hirnregionen, die physischen Schmerz verarbeiten, und jene, in denen die Stimmung moduliert wird.