Im Süden Deutschlands sieht man immer wieder Babys, vielleicht sieben oder acht Monate alt, an einer Brezn nuckelnd im Kinderwagen sitzen. Das Potenzial des Matschens ist in diesem Alter hoch – und das Laugengebäck in Relation zu anderen Lebensmitteln recht fest und trocken in der Konsistenz. Und ein Kind mit nur drei oder vier Zähnen ist lange damit beschäftigt. Ein perfekter Snack also für den quengelnden Nachwuchs, der noch ein bisschen aushalten muss zwischen Fleisch-Kartoffel-Gemüse-Brei zu Mittag und Milch-Getreide-Brei am Abend.