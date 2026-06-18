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MedizinOsteopathie – hohe Nachfrage, keine Wirkung

Lesezeit: 3 Min.

Bei der Osteopathie sollen mithilfe manueller Techniken sogenannte Blockaden ertastet und gelöst werden, um Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Nachweisen konnten große Studien diese Wirkung nicht.
Bei der Osteopathie sollen mithilfe manueller Techniken sogenannte Blockaden ertastet und gelöst werden, um Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Nachweisen konnten große Studien diese Wirkung nicht. KTH

Erneut hat eine wissenschaftliche Auswertung ergeben, dass es keine nachweisbaren Vorteile dieser Methode gibt. Warum dennoch so viele Menschen darauf setzen.

Von Werner Bartens

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Deutschland hat Rücken. Millionen sind davon betroffen, besonders häufig tut es den Menschen im Lendenbereich weh. Dabei ist die Ursache des Leidens zu etwa 90 Prozent unklar, das heißt, es lässt sich keine eindeutige medizinische Erklärung dafür finden. Hintergrund können körperliche, psychische sowie soziale Faktoren sein – von Bewegungsmangel und Fehlbelastung durch langes Sitzen bis hin zu Stress, Angst oder depressiven Verstimmungen. Die Kreuzschmerzen sind äußerst lästig, man kann sich kaum bewegen und weiß nicht, ob man besser stehen, liegen oder sitzen soll. Keine andere Krankheit führt zu so vielen Krankheitstagen und Frühberentungen. In ihrer Not suchen viele Patienten nicht nur Hilfe bei Allgemeinmedizinern, Orthopädinnen und Chirurgen, sondern setzen auch auf die Osteopathie.

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