Von Berit Uhlmann

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist nicht gerade dafür bekannt, Interna publik zu machen. Doch offenkundig ist die Stimmung dort so ungemütlich, dass sich der Personalrat des Instituts erstmals in seiner Geschichte veranlasst sah, die aktuellen Befindlichkeiten in die Öffentlichkeit zu tragen. In einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schildert die Beschäftigtenvertretung, wie es in dem Haus rumort, seit im Koalitionsvertrag ein neues Public-Health-Institut angekündigt wurde. Und ganz besonders seit der Minister seine Ideen vorstellte, wie diese Einrichtung aussehen soll.