Manchmal ist schon der Anblick zu viel. „Florent litt durch diese Anhäufung von Nahrung, in deren Mitte er lebte“, schreibt Émile Zola in seinem Buch „Der Bauch von Paris“. Der „Ekel vor dem Wurstzeug“ kehrte ihm „noch unerträglicher wieder“, sein enger Magen „drehte sich um, wenn er an diesen Fischen vorüberkam“, die überquellenden Käse- und Fleischberge in den Markthallen „erstickten ihn, als habe er eine starke Verdauungsstörung infolge der Gerüche“. Sogar in sein Büro „folgte ihm der Ekel“.