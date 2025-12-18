Im Bereich der Psychotherapie wurden in den vergangenen Jahren viele neue Ansätze entwickelt. Keine der neuen Therapien hat das Feld grundsätzlich verändert. Entgegen früheren Hoffnungen gibt es den neuesten Metaanalysen zufolge keine großen Unterschiede in der durchschnittlichen Wirksamkeit. Dennoch ist es sinnvoll, sich bewusst eine Therapie auszusuchen, die zu den eigenen Problemen passt oder auch einfach nur sympathischer wirkt. Vorsicht: Nicht alle neuen Psychotherapien werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.
TherapienWelche Psychotherapie passt zu mir?
Lesezeit: 3 Min.
Es gibt mittlerweile eine große Bandbreite an Verfahren, die bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen helfen. Was die Unterschiede sind. Eine Übersicht.
Von Christian Weber
Patienten mit Depressionen kann heute sehr gut geholfen werden. Allerdings gibt es auch Betroffene, bei denen die klassischen Therapien nicht anschlagen. Welche neuen Methoden dann zur Verfügung stehen.
