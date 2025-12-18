Im Bereich der Psychotherapie wurden in den vergangenen Jahren viele neue Ansätze entwickelt. Keine der neuen Therapien hat das Feld grundsätzlich verändert. Entgegen früheren Hoffnungen gibt es den neuesten Metaanalysen zufolge keine großen Unterschiede in der durchschnittlichen Wirksamkeit. Dennoch ist es sinnvoll, sich bewusst eine Therapie auszusuchen, die zu den eigenen Problemen passt oder auch einfach nur sympathischer wirkt. Vorsicht: Nicht alle neuen Psychotherapien werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.